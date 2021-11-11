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Синоптик предупредил москвичей о снегопадах и морозе

Тишковец: в Москву придет холодная и снежная погода
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Следующая неделя в Москве начнется с морозов, порывистого ветра, снегопадов и гололедицы. Об этом 11 ноября на своей странице в Instagram сообщил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, в понедельник, 15 ноября, в столичный регион придет холодный фронт, установятся слабоотрицательные значения температуры воздуха. Местами пройдет снег, из-за чего образуется гололедица. Начнет образовываться снежный покров, отметил синоптик.

«Начиная со вторника и до четверга включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать антициклону, что сулит москвичам солнечную и сухую погоду с увеличением суточного маятника температуры: под утро ударят морозцы до –2…–7, в дневные часы — около 0», — продолжил специалист.

Он добавил, что в начале следующей недели наступят метеорологическая зима и переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений.

10 ноября Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. Температура воздуха в декабре, январе и феврале будет на два градуса выше нормы.

Россиян ждет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега, добавил специалист.

7 ноября Тишковец также отметил, что начало метеорологической зимы в Москве ожидается 15 ноября. В этот день сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров: в Москве — около 2–3 см, в Подмосковье — местами до 3–8 см.

Ранее в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что до понедельника, 15 ноября, на Юг России придут похолодание, ливневые дожди, а также град и ветер. Юг страны в ближайшие дни охватят грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с.

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