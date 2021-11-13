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Лавров оценил последствия принятия Киевом закона о переходном периоде

Лавров назвал закон о переходном периоде выходом Украины из минского комплекса мер
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Принятие Киевом закона об основах государственной политики переходного периода будет означать выход Украины из минских соглашений. Соответствующее заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал в пятницу, 12 ноября, на пресс-конференции в Париже.

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«Если этот закон [об основах государственной политики переходного периода] будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер», — отметил он.

Также Лавров напомнил, что на высоком уровне Франция и Германия заверяли Россию о готовности предпринять все меры для предотвращения принятия закона о переходном периоде, однако до сих пор никаких действий со стороны этих государств совершено не было.

«И как мы видим по событиям в Верховной раде, процесс одобрения этого законопроекта идет полным ходом», — добавил министр.

Внесенный в августе в Верховную раду Украины проект закона «Об основах государственной политики переходного периода» определяет деятельность Киева на неподконтрольных ему территориях в период «после возвращения». В частности, документ предлагает отказ от закона об амнистии участников событий в Донбассе.

8 ноября Лавров напомнил о том, что новый министр обороны Алексей Резников заявлял и о необходимости замены Минских соглашений чем-то иным, где центральную роль играли бы США.

В то же время глава МИД РФ указывал, что Соединенные Штаты неоднократно подтверждали необходимость выполнения Минских договоренностей.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске главами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки», имеет целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. За годы с даты подписания соглашений ни один пункт выполнен не был. Один из пунктов политической части предусматривает принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, закрепление его Конституцией Украины.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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