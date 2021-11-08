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Лавров рассказал о повышении «ястребиности» Киева

Лавров: перестановки в правительстве Украины повысили «ястребиность» Киева
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Последние перестановки в правительстве Украины повысили «ястребиность» Киева. Об этом заявил в понедельник, 8 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

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«Последние перетасовки в украинском правительстве повысили ястребиность этой структуры. В частности, новый министр обороны (Алексей Резников. — Ред.) заявлял, что, во-первых, Украина имеет право применять ударные беспилотники, будет продолжать это делать», — уточнил министр. Лавров также напомнил, что Резников заявлял и о необходимости замены Минских соглашений чем-то иным, где центральную роль играли бы США.

В то же время глава МИД РФ указал, что Соединенные Штаты неоднократно, в том числе в ходе недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса, подтверждали необходимость выполнения Минских договоренностей.

По словам Лаврова, если США объяснили бы Резникову и другим членам киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским, что такова позиция Вашингтона, а также Совета Безопасности ООН, то «решение украинского кризиса было бы ускорено существенно».

Ранее, 31 октября, российский министр иностранных дел заявил, что МИД РФ передал коллегам по нормандскому формату — Германии, Украине и Франции — предложения о темах предстоящей встречи. Российская сторона ожидает ответа от зарубежных коллег, подчеркнул Лавров.

При этом 12 июля Резников заявил, что Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и нормандском форматах переговоров по урегулированию в Донбассе. Он также выразил надежду на то, что Вашингтон и Лондон окажут Украине финансовую поддержку. 4 ноября Верховная рада Украины утвердила назначение Резникова на должность министра обороны страны, инициативу поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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