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Климкин обвинил Меркель в сотрудничестве с Путиным без учета интересов Киева

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Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин 12 ноября в комментарии каналу «1+1» обвинил врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель в сотрудничестве с президентом РФ Владимиром Путиным без учета интересов Украины.

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«На фоне последних разговоров — Меркель только дважды с Путиным разговаривала каждый день, — у кого-то есть сомнение, что немцы с россиянами о чем-то договорились?» — отметил Климкин.

Помимо этого, экс-министр выразил сожаление, что Берлин и Москва в своих взаимоотношениях не учитывают интересы Киева при запуске российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2).

После того как парламент Германии 24 октября вручил «старому» правительству Германии во главе с Меркель грамоты, которые разрешают ему временно исполнять обязанности до формирования нового кабмина, ряд немецких политиков заявил о важности преемственности политического курса в отношениях с РФ.

11 ноября премьер-министр федеральной земли ФРГ Саксонии Михаэль Кречмер заявил о том, что новому правительству Германии необходимо продолжать диалог с Россией. СП-2 — важная стратегическая инвестиция, подчеркнул Кречмер.

5 ноября Меркель заявила, что, несмотря на сложности в отношениях Евросоюза и России, диалог с Москвой необходим.

В свою очередь, киевские власти настаивают, что ФРГ нужно не забывать о важности обеспечения энергобезопасности Украины. Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко 11 ноября рассказал о преимуществах ГТС Украины над СП-2. По словам главы компании, украинская газотранспортная система также превосходит СП-2 из-за своего расположения и возможностей транспортировки.

Ранее, 13 октября, Владимир Путин заявил, что дополнительно увеличивать транзит через газотранспортную систему Украины опасно, поскольку труба может «лопнуть». Он уточнил, что на Украине десятилетиями не ремонтировалась ГТС.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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