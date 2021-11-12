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Главный тренер сборной Хорватии по футболу оценил игру россиян

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Сборная России по футболу — это качественная команда, которая выиграла последние пять матчей в рамках отборочного тура на ЧМ-2022. Об этом заявил 11 ноября главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич.

Встреча сборной России и Кипра по футболу закончилась со счетом 6:0 в пользу россиян в четверг. По результатам девяти туров на ЧМ-2022 сборная России занимает первую строчку в группе Н, пишет «Спорт-Экспресс».

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«Это (российская сборная. — Ред.) качественная команда, которая выиграла последние пять матчей, хотя и выглядела не лучшим образом в играх со словаками и словенцами», — сказал Далич, слова которого приводит официальный сайт Хорватского футбольного союза (HNS).

Вместе с тем Далич указал на то, что у сборной России по футболу «новый тренер, который привнес новую энергию и изменил команду, дал шанс молодым хорошим игрокам».

«Мы знаем, что нас ждет и как готовиться к матчу с россиянами. Если будем играть так, как в последних шести матчах, я не сомневаюсь в нашем триумфе», — заключил Далич.

Матч между командами РФ и Кипра проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Счет открыл на четвертой минуте полузащитник Александр Ерохин. Он также стал автором пятого гола. Кроме того, мячи забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

Экс-президент московского ФК «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал состоянии игроков сборной России во время матча с Кипром. По его мнению, только после 50-й минуты, после второго мяча все игроки стали играть в привычной манере. Главный матч сборной РФ в рамках ЧМ-2022 еще предстоит с хорватами, отметил Червиченко.

Команда сборной РФ встретится с Хорватией в воскресенье, 14 ноября. До этого, 11 октября, Россия обыграла команду Словении, а также 8 октября российская команда одержала победу над сборной Словакии со счетом 1:0. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин раскритиковал эту игру, указав, что россияне смотрелись еще хуже, чем в матче с Хорватией.

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