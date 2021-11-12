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Глава альянса турагентств Осипова рассказала о долгах Mouzenidis Travel

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Долг греческой туристической компании Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет порядка 2 млрд рублей. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова.

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Она также уточнила, что клиенты российского представительства компании получат финансовое возмещение по страховке.

«У оператора имеется фингарантия до 31 декабря. В течение 30 дней будут составлены списки. И те туристы, которые обратятся в страховую компанию, конечно, получат возмещение», — указала она в беседе с ТАСС.

Ранее в этот день в Ростуризме рассказали, что ведомство исключило Mouzenidis Travel из реестра туроператоров. Причиной данного решения стало то, что компания не довела до отелей и авиакомпаний средства, уплаченные российскими туристами. По состоянию на 31 марта 2020 года 27 тыс. россиян передали средства туроператору. При этом сама компания на территории Греции с лета этого года приостановила свою работу.

В Ростуризме добавили, что первоочередная задача ведомства — сделать так, чтобы права российских туристов были соблюдены. Решение Роструризма об исключении Mouzenidis Travel из федерального реестра туроператоров позволит туристам обратиться в страховую компанию и Ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат, отметила глава ведомства.

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