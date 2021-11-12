Ростуризм исключил Mouzenidis Travel из реестра туроператоров. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

«Мы держим ситуацию с российскими туристами, которые приобрели туры у греческого туроператора Mouzenidis Travel, на особом контроле. Напомню, что по нашей информации около 27 тыс. российских туристов (по состоянию на 31 марта 2020 года — Ред.) заплатили греческому туроператору порядка 18 млн евро. Деньги были переведены в Грецию, но так и не были доведены до отелей и авиакомпаний. При этом, сам туроператор на территории Греции с лета этого года приостановил свою работу», — заявила Догузова.

Она добавила, что первоочередная задача ведомства — сделать так, чтобы права российских туристов были соблюдены. Решение Роструризма об исключении Mouzenidis Travel из федерального реестра туроператоров позволит туристам обратиться в страховую компанию и Ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат, отметила Догузова

«Мы видим несколько вариантов решения ситуации, чтобы наши туристы в том или ином виде получили услугу, и отправились на отдых. Мы продолжим переговоры и рассчитываем в этом вопросе на конструктивную позицию греческих властей», — заключила глава Ростуризма.

В свою очередь российский представитель греческого туроператора объявил, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами и готовит иск к Mouzenidis Travel с целью взыскать ущерб по переведенной ей оплате, сообщается на сайте туроператора.

«Греческие партнеры признают свои обязательства перед нами, однако, к сожалению, не способны ни выполнить их, ни произвести возврат средств, ранее уплаченных нами им, что и определило текущее состояние российских компаний. В настоящее время мы готовим иск к греческой компании Mouzenidis Travel с целью возмещения нанесенного ущерб», — говорится в сообщении.

В августе 2018 года московский арбитражный суд признал банкротом ООО «Агентство путешествий «Натали», одну из структур российского туроператора «Натали Турс» и открыл в ней процедуру конкурсного производства.

В сентябре 2018 года туроператор «Натали Турс» остановил деятельность в связи с исключением Ростуризмом из реестра юридических лиц, работающих под брендом компании. Решение агентства по делам туризма связано с аннулированием всех туров с 4 июля. Руководство компании объяснило это решение финансовыми проблемами.