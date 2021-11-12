ПСБ ускорил доставку дебетовых карт

ПСБ расширил возможности удаленного обслуживания клиентов, сделав доставку дебетовых карт для новых клиентов быстрее и удобнее. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает пресс-служба организации.

Теперь карта будет направлена в доставку на следующий день после оформления заказа и передана клиенту в удобное время, для получения карты при себе достаточно иметь паспорт.

Заказать доставку можно в мобильном приложении или на сайте банка, указав город и адрес. Как отметила директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская, сервис быстрой доставки будет широко востребован клиентами, особенно в условиях текущей эпидемиологической ситуации.

«Теперь получить банковскую карту можно гораздо быстрее и без визита в офис. Услуга является бесплатной для новых клиентов и в настоящее время доступна в Москве, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Краснодаре и Ярославле. В скором времени воспользоваться бесплатной доставкой карты смогут жители еще 27 регионов России», — рассказала она.