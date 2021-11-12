Свыше 60 сел остались без транспортного сообщения в Томской области

В Томской области 61 населенный пункт остался без транспортного сообщения. Большинство паромных переправ пришлось закрыть из-за ледостава.

Населенные пункты в основном расположены в Каргасокском, Колпашевском и Александровском районах. Продолжает работу переправа через Обь в Колпашеве. Для сел создан необходимый запас медикаментов, топлива и кормов для животных. Согласно прогнозам МЧС, ледостав продлится до 20-х чисел ноября. Об этом пишет РИА «Томск».

При установлении ледового покрова на водоемах планируют открыть 70 переправ и два наплавных моста.

7 ноября сотрудники поисково-спасательной службы уже эвакуировали жителей Могочина. Они не смогли получить медицинскую помощь в связи с ледоставом и отсутствием сообщения.