Мигрант рассказал о текущей ситуации на польско-белорусской границе

На данный момент сотни мигрантов продолжают находиться на белорусско-польской границе. Корреспондент «Известий» 12 ноября передает с места событий, что у каждой машины, которая привозит людям еду, собирается огромная толпа. Также ему удалось пообщаться с одним из беженцев, который рассказал о происходящем подробнее.

Отмечается, что с каждым днем в разбитом мигрантами лагере на границе Польши и Белоруссии людей становится всё больше, в результате доставляемой туда еды на всех не хватает. Из-за этого белорусским силовикам приходится вставать в оцепление и удерживать очередь, чтобы каждый мог получить необходимые продукты.

В то же время журналист сообщает, что представители мигрантов начали передавать военным какие-то списки. Он предположил, что в бумагах могут быть перечислены наиболее нуждающиеся в продовольствии люди, которые должны получить продуктовый паек в первую очередь.

Так, один из беженцев по имени Джихад рассказал, что труднее всего в сложившейся ситуации приходится детям. По его словам, еду и воду привозят регулярно, однако лекарств, подгузников и детского питания катастрофически не хватает, поэтому многие болеют.

«Посмотрите, тут есть дети, которым не больше года. Им просто нельзя здесь оставаться, так как очень холодно и везде дым. Знаете, создается такое впечатление, что Польша хочет, чтобы мы все здесь умерли», — поделился мужчина.

Вместе с тем корреспондент «Известий» отмечает, что, несмотря на все существующие проблемы, беженцы пытаются обустроить свой быт: они сооружают хижины и вешают на них транспаранты с напоминанием, что они люди, а также с вопросом, почему в Польше их не любят.

Ранее в пятницу стало известно, что группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу. По данным польских силовиков, действия беженок с Ближнего Востока были пресечены.

Ранее в пятницу «Известия» сообщили, что белорусские силовики привезли продукты в лагерь беженцев, разбитый на белорусско-польской границе. На кадрах видны дети и женщины, которые стоят в толпе в надежде получить еду. При этом журналист отметил, что каждый день число мигрантов на границе увеличивается, отметил журналист.

В этот же день постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией для того, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его мнению, Запад должен нести всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных им государств.

Накануне после празднования Дня национальной независимости президент Польши Анджей Дуда выезжал в приграничные районы. Он встретился с военными и полицейскими, охраняющими границу.

11 ноября Дуда заявил, что силовики находятся в боеготовности из-за мигрантов. Он добавил, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там «полной поддержкой и пониманием». В тот же день пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина отметил отсутствие планов пустить мигрантов в Евросоюз.

ЕС в настоящий момент обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

В Минске же подчеркивают, что не имеют отношения к кризису с мигрантами и именно европейская политика привела к такому положению дел.