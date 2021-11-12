Кулеба заявил о поддержке США «Крымской платформы»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вашингтон зафиксировал свою поддержку формата «Крымская платформа» в обновленной американо-украинской хартии о двустороннем стратегическом партнерстве.

«Соединенные Штаты впервые зафиксировали в документе такого уровня свою долгосрочную поддержку деятельности «Крымской платформы», — заявил Кулеба в опубликованном в четверг, 11 ноября, интервью агентству «Укринформ».

По его словам, совместная хартия предусматривает расширенное взаимодействие Киева и Вашингтона в оборонной сфере Украины, в частности, страны планируют усилить энергетическую безопасность в Европе, в Черноморском регионе.

В документе также зафиксированы планы увеличить военную помощь Украине, развивать новые форматы взаимодействия при участии двух стран.

Как рассказал министр, хартия демонстрирует положительную оценку реформ Украины в сфере развития системы правосудия, созданию антикоррупционных органов, рынка земли, децентрализации, а также деолигархизации.

Ранее в четверг стало известно о принятии хартии США–Украина в рамках стратегического партнерства. В частности, согласно ней, страны будут укреплять сотрудничество в сфере кибербезопасности, а также военное взаимодействие на Черном море. Документ был обнародован на сайте Госдепа по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

19 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон вновь выражает приверженность США укреплению способности Украины сдерживать «агрессию» России.

23 августа в Киеве состоялся форум «Крымской платформы», которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой «для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины». Создание платформы инициировал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.