Прямой эфир
Политика
В Еврокомиссии планируют расширить санкции против Белоруссии
Мир
Кулеба заявил о поддержке США «Крымской платформы»
Мир
Кличко спрогнозировал веерные отключения электроэнергии в Киеве
Спорт
Сборная России по футболу победила команду Кипра со счетом 6:0
Наука
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС
Наука
Ученые Минобороны РФ создали БАД против COVID-19
Мир
На Украине заявили о планах построить «интеллектуальную границу» с РФ и Белоруссией
Общество
Бастрыкину доложат о расследовании наезда авто с братом Нурмагомедова на полицейского
Мир
РФ сочла действия Польши на границе с Белоруссией нарушением международных норм
Общество
Роспотребнадзор поручил властям Петербурга вакцинировать пенсионеров

Кулеба заявил о поддержке США «Крымской платформы»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вашингтон зафиксировал свою поддержку формата «Крымская платформа» в обновленной американо-украинской хартии о двустороннем стратегическом партнерстве.

«Соединенные Штаты впервые зафиксировали в документе такого уровня свою долгосрочную поддержку деятельности «Крымской платформы», — заявил Кулеба в опубликованном в четверг, 11 ноября, интервью агентству «Укринформ».

Наше всё: как Крым стал республикой
Столетие полуострова в новой России

По его словам, совместная хартия предусматривает расширенное взаимодействие Киева и Вашингтона в оборонной сфере Украины, в частности, страны планируют усилить энергетическую безопасность в Европе, в Черноморском регионе.

В документе также зафиксированы планы увеличить военную помощь Украине, развивать новые форматы взаимодействия при участии двух стран.

Как рассказал министр, хартия демонстрирует положительную оценку реформ Украины в сфере развития системы правосудия, созданию антикоррупционных органов, рынка земли, децентрализации, а также деолигархизации.

Ранее в четверг стало известно о принятии хартии США–Украина в рамках стратегического партнерства. В частности, согласно ней, страны будут укреплять сотрудничество в сфере кибербезопасности, а также военное взаимодействие на Черном море. Документ был обнародован на сайте Госдепа по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

19 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон вновь выражает приверженность США укреплению способности Украины сдерживать «агрессию» России.

23 августа в Киеве состоялся форум «Крымской платформы», которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой «для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины». Создание платформы инициировал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021