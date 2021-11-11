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В Минцифры зафиксировали беспрецедентную кибератаку на портал госуслуг

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Портал госуслуг подвергается беспрецедентной кибератаке, служба информационной безопасности платформы переведена на усиленный режим работы. Об этом 11 ноября заявили в Минцифры.

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«Портал госуслуг находится под беспрецедентной кибератакой. «Госуслуги» второй день подвергаются самой мощной за всё время функционирования портала кибератаке. Первая атака мощностью свыше 680 гигабит в секунду была зафиксирована 10 ноября 2021 года. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал», — говорится в сообщении министерства, размещенном в его Telegram-канале.

Отмечается, что отдельным объектом атаки являлся чат-бот Макс. В министерстве отметили, что он не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций.

«Служба информационной безопасности госуслуг переведена на усиленный режим работы», — заключили в Минцифры.

Днем ранее в Минцифры РФ сообщили о рекордной по мощности кибератаке на портал госуслуг 10 ноября. Отмечалось, что атака была отражена, а работоспособность портала восстановлена, после того как у некоторых пользователей фиксировались проблемы со входом на сайт в течение 20 минут.

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил «Известиям», что подобного рода «кибернападения» являются DDоS-атаками, нацеленными на затруднение доступа к сервису. Ульянов отметил, что атака, произошедшая 10 ноября, была существенной.

При этом украсть никаких данных или же средств при такой атаке невозможно, отметил эксперт. Он предположил, что нападение совершили хакеры, которые тестировали некоего «ботнета», чтобы понять, сможет ли он обрушить сервис и насколько затруднит работу.

При этом предыдущий сбой произошел 8 ноября, однако тогда причиной назывались технические проблемы. Ряд пользователей столкнулся с проблемой при загрузке главной страницы сайта. Также многие не могли войти в личный кабинет сервиса. Кроме того, россияне обратились с жалобами на блокировку сертификатов о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к прививке или о перенесенном заболевании.

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