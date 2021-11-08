Сбой произошел в работе сайта госуслуг
Масштабный сбой произошел в работе сайта госуслуг в понедельник, 8 ноября.
Пользователи сталкиваются с проблемой при загрузке главной страницы сайта. Прогружение информации идет не одну минуту, при этом страница не открывается.
Ряд пользователей не может войти в личный кабинет сервиса.
«Портал временно недоступен» — такая надпись появляется на экранах компьютеров и смартфонов при попытке войти в личный кабинет пользователя.
Причиной недоступности названы технические проблемы.
В мае единый портал государственных и муниципальных услуг также оказался недоступен. Тогда причиной сбоя в работе портала назвали проведение работ по определению устойчивости к планируемому росту обращений.
Работу портала восстановили оперативно.