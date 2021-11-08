Масштабный сбой произошел в работе сайта госуслуг в понедельник, 8 ноября.

Пользователи сталкиваются с проблемой при загрузке главной страницы сайта. Прогружение информации идет не одну минуту, при этом страница не открывается.

Ряд пользователей не может войти в личный кабинет сервиса.

«Портал временно недоступен» — такая надпись появляется на экранах компьютеров и смартфонов при попытке войти в личный кабинет пользователя.

Причиной недоступности названы технические проблемы.

В мае единый портал государственных и муниципальных услуг также оказался недоступен. Тогда причиной сбоя в работе портала назвали проведение работ по определению устойчивости к планируемому росту обращений.

Работу портала восстановили оперативно.