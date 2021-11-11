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Минцифры сообщило об отражении мощной кибератаки на портал «Госуслуги»

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Рекордная по мощности кибератака на портал «Госуслуг» была отражена 10 ноября. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает Минцифры РФ.

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«Вместе с тем отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на госуслуги, свыше 680 Гигабит в секунду»,— говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Также отмечается, что работоспособность портала восстановлена, после того как у некоторых пользователей фиксировались проблемы со входом на сайт в течение 20 минут. В данный момент технические специалисты разбираются с причинами.

Предыдущий сбой произошел 8 ноября. Тогда ряд пользователей столкнулся с проблемой при загрузке главной страницы сайта. Также многие не могли войти в личный кабинет сервиса. Кроме того, россияне обратились с жалобами на блокировку сертификатов о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к прививке или о перенесенном заболевании.

Граждане указали на то, что сроки действия этих сертификатов в результате сбоя на портале «Госуслуг» сократились с 12 до шести месяцев. В тот же день сроки действия документов восстановили.

Как сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сбой затронул 300 тыс. из 50 млн пользователей сервиса. По его словам, сбой в системе произошел из-за недостатка времени. Шадаев пояснил, что смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных. Министр также рассказал, что сбой проблему устранить за четыре часа.

Кроме того, Шадаев отметил, что Минцифры проведет дополнительные тестирования портала «Госуслуги» после сбоя с QR-кодами. По его словам, ситуация взята под контроль ведомства.

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