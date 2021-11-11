Эксперт оценил мощность кибератаки на портал «Госуслуг»

В Минцифры в четверг, 11 ноября, сообщили о кибератаке на портал «Госуслуг», которая была отражена накануне. В ведомстве отметили, что ее мощность была рекордной для портала и превысила 680 Гигабит в секунду. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в четверг, 11 ноября, объяснил «Известиям», какой это был вид атаки и для чего она, вероятно, могла быть осуществлена.

Так, по его словам, подобного рода «кибернападения» являются DDOS-атаками, нацеленными на затруднение доступа к сервису. Между любым пользователем, заходящим на портал, и сайтом устанавливается канал связи, и он занимает определенную часть трафика. Указанная связь и рассчитается в гигабитах, то есть скорость потока информации по каналу между пользователем и сайтом.

Пропускная способность сайта определяется именно из того, сколько потребляет трафика канал связи с одним пользователем и рассчитывается на ожидаемое количество посетителей, например, на миллион в секунду.

«А теперь представьте если одномоментно решит зайти не один миллион человек, а миллиард, а у нас вот эта пропускную способность уже не рассчитана на миллиард людей и поэтому часть людей, которые пытаются получить доступ к сервису они его не получают. Вот на это как раз нацелены подобные DDOS-атаки», — объяснил эксперт.

Ульянов отметил, что атака, о которой рассказали в ведомстве, была существенной и подсчитал, что 680 гигабит в секунду примерно равно 85 гигабайтам или же около 19 закачиваемым DVD-дискам.

При этом украсть никаких данных или же средств при такой атаке невозможно, отметил эксперт. Он предположил, что нападение совершили хакеры, которые тестировали некого «ботнета», чтобы понять сможет ли он обрушить сервис и насколько затруднит работу.

Как отмечалось в сообщении Минцифры, работоспособность портала восстановлена, после того как у некоторых пользователей фиксировались проблемы со входом на сайт в течение 20 минут. В данный момент технические специалисты разбираются с причинами.

При этом это уже второй за неделю сбой в работе портала. Предыдущий сбой произошел 8 ноября, однако тогда причиной назывались технические проблемы. Ряд пользователей столкнулся с проблемой при загрузке главной страницы сайта. Также многие не могли войти в личный кабинет сервиса. Кроме того, россияне обратились с жалобами на блокировку сертификатов о вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаниях к прививке или о перенесенном заболевании.