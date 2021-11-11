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Лингвист рассказала о влиянии новых правил русского языка на подготовку к ЕГЭ

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Новый свод правил русского языка скажется на издании новых учебников и на подготовке заданий для сдачи ЕГЭ. Об этом в четверг, 11 ноября, заявила кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Ирина Левонтина.

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По словам эксперта, учебники будут постепенно откорректированы, чтобы не войти в противоречие с формулировками нового свода правил и не вызывать конфликты при сдаче ЕГЭ.

«Школьные учебники всё время переиздаются и корректируются. В принципе, конечно, если при подготовке переиздания учебника — особенно если это учебник русского языка — окажется что-то не то, что указано в этом официально утвержденном своде, то это будет очень нехорошо, тем более что это же вопрос баллов ЕГЭ. Если человек следует официально утвержденным правилам, а ему в соответствии с рекомендациями учебника снижают балл, то это очень плохо», — рассказала лингвист «Газете.RU».

Она отметила, что лучшим вариантом было бы, если бы в ЕГЭ не попадали спорные моменты, где бывают разночтения.

9 ноября Минпросвещения опубликовало проект новых правил русской орфографии и пунктуации ранее во вторник. Как сообщалось, актуальные сейчас правила были утверждены еще в 1956 году, но с тех пор возникли многие неточности и пробелы. В ведомстве подчеркнули, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.

Главный редактор сайта «Грамота.ру», ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Владимир Пахомов в свою очередь заметил, что проект новых правил не станет глобальной реформой языка, а лишь поможет актуализировать уже существующие нормы. Пахомов подчеркнул, что правила будут охватывать новые слова и типы слов, сравнительно недавно появившиеся в русском языке.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что новый свод правил станет опорой в развитии языка. По его словам, язык динамичен, и составление свода орфографических правил является основополагающей вещью.

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