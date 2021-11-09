Главред «Грамоты.ру» объяснил новые правила русской орфографии

Проект новых правил русской орфографии и пунктуации, разработанный Минпросвещения РФ, не станет глобальной реформой языка, а лишь поможет актуализировать уже существующие нормы. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил главный редактор сайта «Грамота.ру», ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Владимир Пахомов.

«Это будет краткий свод орфографических правил, актуальный для всех, пишущих по-русски. По замыслу лингвистов, правила будут охватывать новые слова и новые типы слов, которые появились в русском языке за последние годы и десятилетия», — рассказал он «Газете.ру».

Он отметил, что в 1956 году, когда были приняты действующие правила, многих слов просто не было.

Ну например, как писать слова с первой частью «медиа»? Или слова с первой частью «мини», «бизнес» и так далее? Сейчас такие слова актуальны для современной письменной речи. Можно будет сказать, что слова с первой частью «медиа» пишутся слитно, согласно правилам русской орфографии. Для [правил] 1956 года мы, конечно, так сказать не можем», — объяснил Пахомов.

Главный редактор отметил, что проект находится на стадии обсуждения и будет дорабатываться с учетом замечаний научного сообщества. Пахомов подчеркнул, что речь не идет «о каких-то новых написаниях и орфографических реформах».

«Никто не будет устранять действующие исключения. Никто не будет предлагать писать слово «парашют» с буквой «у». При этом лингвисты также продолжают и будут продолжать вести работу над полным академическим описанием правил русской орфографии и пунктуации, которое предполагается в электронном виде. Это дело не совсем отдаленного, но будущего», — заключил эксперт.

Ранее в этот день Министерство просвещения опубликовало проект новых правил русской орфографии и пунктуации. Отмечалось, что правила, которые актуальны в настоящий момент, были утверждены еще в 1956 году и стали первым общеобязательным сводом, однако с тех пор накопились разночтения, неточности и пробелы.

По мнению специалистов, за эти годы произошли изменения, искажающие правила правописания, возникли новые слова, типы слов и конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано, и поэтому возникла необходимость в обновлении свода правил грамматики русского языка. Вследствие этого и был создан данный проект.

В Минпросвещения подчеркнули, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.