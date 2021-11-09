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Минпросвещения подготовило проект новых правил русской орфографии и пунктуации

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Министерство просвещения разработало проект новых правил русской орфографии и пунктуации. Соответствующий документ опубликован на портале проекта нормативно-правовых актов.

Отмечается, что правила, которые актуальны в настоящий момент, были утверждены еще в 1956 году и стали первым общеобязательным сводом, однако с тех пор накопились разночтения, неточности и пробелы.

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По мнению специалистов, за эти годы произошли изменения, искажающие правила правописания, возникли новые слова, типы слов и конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано, и поэтому возникла необходимость в обновлении свода правил грамматики русского языка. Вследствие этого и был создан данный проект.

В Минпросвещения подчеркнули, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.

Ранее, 18 октября, в России cостоялся первый педагогический диктант «Как думают дети».

Мероприятие организовано Фондом новых форм развития образования и прошло на базе методического центра «Россия — моя история», площадках одноименных мультимедийных исторических парков, а также в тестовом онлайн-режиме.

Каждый участник-педагог смог проверить себя на предмет уровня сформированности всего комплекса навыков функциональной грамотности современного педагога: от навыков в области тайм-менеджмента до критического мышления.

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