Минпросвещения подготовило проект новых правил русской орфографии и пунктуации

Министерство просвещения разработало проект новых правил русской орфографии и пунктуации. Соответствующий документ опубликован на портале проекта нормативно-правовых актов.

Отмечается, что правила, которые актуальны в настоящий момент, были утверждены еще в 1956 году и стали первым общеобязательным сводом, однако с тех пор накопились разночтения, неточности и пробелы.

По мнению специалистов, за эти годы произошли изменения, искажающие правила правописания, возникли новые слова, типы слов и конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано, и поэтому возникла необходимость в обновлении свода правил грамматики русского языка. Вследствие этого и был создан данный проект.

В Минпросвещения подчеркнули, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.

Ранее, 18 октября, в России cостоялся первый педагогический диктант «Как думают дети».

Мероприятие организовано Фондом новых форм развития образования и прошло на базе методического центра «Россия — моя история», площадках одноименных мультимедийных исторических парков, а также в тестовом онлайн-режиме.

Каждый участник-педагог смог проверить себя на предмет уровня сформированности всего комплекса навыков функциональной грамотности современного педагога: от навыков в области тайм-менеджмента до критического мышления.