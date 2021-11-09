Глава Минпросвещения высказался о проекте новых правил русского языка

Свод правил русской орфографии и пунктуации, который готовит Минпросвещения РФ, станет опорой в развитии языка. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Проект сейчас проходит экспертное обсуждение, мы планируем привлечь все заинтересованные стороны, выслушать экспертов и по итогам сформировать актуализированный свод, который стал бы очередной твердой опорой в развитии языка, а вместе с ним и качественного образования на русском языке»,— привели слова министра в пресс-службе ведомства.

Как отметил Кравцов, работа над сводом правил ведется в тесном сотрудничестве с экспертами и учеными-лингвистами. По словам министра, язык динамичен, и составление свода орфографических правил является основополагающей вещью.

Минпросвещения опубликовало проект новых правил русской орфографии и пунктуации ранее во вторник. Как сообщалось, актуальные сейчас правила были утверждены еще в 1956 году, но с тех пор возникли многие неточности и пробелы. В ведомстве подчеркнули, что новый свод сделает правила более полными и соответствующими современному состоянию русского языка.

Главный редактор сайта «Грамота.ру», ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Владимир Пахомов в свою очередь заметил, что проект новых правил не станет глобальной реформой языка, а лишь поможет актуализировать уже существующие нормы. По его словам, никто не собирается устранять действующие исключения и предлагать писать слово «парашют» с буквой «у». Пахомов подчеркнул, что правила будут охватывать новые слова и типы слов, сравнительно недавно появившиеся в русском языке.