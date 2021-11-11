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В Краснодарском крае введена обязательная вакцинация людей старше 60 лет

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Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет. Об этом говорится в тексте постановления управления Роспотребнадзора по региону от 11 ноября.

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«В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше», — говорится в документе.

Уточняется, что первый компонент обязаны ввести до 13 декабря 2021 года, второй — до 13 января 2022 года.

В регионе также вводится обязательная вакцинация работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. При этом необходимо вакцинировать 80% лиц с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

В ведомстве добавили, что в последние две недели прирост заболевших коронавирусом составляет 16,7%, в возрастной структуре удельный вес лиц пенсионного возраста достигает 28,5%.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По ее словам, все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. В то же время вице-премьер добавила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет в 90–95%.

9 ноября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение об обязательности вакцинации от COVID-19. По его словам, вакцина должна быть включена в национальный календарь прививок. Пандемия завершится при достижении уровня вакцинации в 70–75%, добавил он.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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