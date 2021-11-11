МИД Польши подтвердил планы ЕС рассмотреть санкции против «Аэрофлота»

Власти Польши считают, что располагают информацией о вовлеченности российской авиакомпании «Аэрофлот» в миграционный кризис на польско-белорусской границе. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Лукаш Ясина.

Он добавил, что «Аэрофлот» якобы поддержал акцию по доставке людей c Ближнего Востока, к которой, по его словам, причастен президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом доказательств своих слов он не привел.

Пресс-секретарь польского МИДа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» также подтвердил информацию, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против российской авиакомпании.

В «Аэрофлоте» опровергли данные о якобы причастности к ситуации, указав, что авиакомпания не осуществляет регулярных рейсов в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул-Минск.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Отмечалось, что наряду с российской компанией санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. По данным ЕС, авиакомпании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

Накануне ЕС попросил Россию использовать свое влияние на Белоруссию для решения проблемы с мигрантами, пытающимися попасть в Германию. Как отметил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано, на польско-белорусской границе находится более 10 тыс. военнослужащих, которые пытаются предотвратить проникновение нелегальных мигрантов на территорию Польши.

Глава Евросовета Шарль Мишель добавил, что Евросоюз солидарен с Польшей в связи с миграционным кризисом. По его словам, Брюссель рассмотрит возможность финансирования строительства инфраструктуры для защиты польской границы.

9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и выдворены.

По данным погранкомитета Белоруссии на 11 ноября, на границ собрались порядка 2 тыс. мигрантов.