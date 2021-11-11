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ФСБ раскрыла сверхсекретные документы о подготовке Токио нападения на СССР

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Федеральная служба безопасности РФ опубликовала детали первого плана военного удара Японии по СССР, в котором предлагалось захватить территорию Сибири до Байкала и Дальний Восток. Об этом в четверг, 11 ноября, ведомство сообщило на своем сайте.

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Из «особой папки» советской военной контрразведки СМЕРШ был рассекречен протокол допроса в Москве экс-заместителя военного министра Японии генерал-лейтенанта Кеодзи Томинаги.

С целью сбора сведений о России Томинага в 1926–1927 годах проходил обучение в Харбинском университете, а также вербовал агентов из числа русских эмигрантов, отметили в Центре общественных связей ФСБ. В 1932–1933 годах Томинага исполнял обязанности помощника военного атташе в Москве.

Томинага сообщил на допросе, что японские войска должны были быть сосредоточены в Приморье, где предполагалось нанести главный удар по войскам СССР.

На японском восточном фронте должны были находиться 12 пехотных дивизий, два артиллерийских подразделения, пять бомбардировочных авиаполков, три танковые и две конные бригады, говорится в документе.

По словам Томинаги, 1-й отдел японского Генерального штаба зашифровал план нападения на Советский Союз под названием «Особые маневры Квантунской армии».

«После занятия этими войсками Владивостокской равнины по разработанному мною плану должен был начать наступление Северный фронт в составе семи дивизий, артиллерийской бригады и других специальных частей, которые были бы переброшены из Китая дополнительно, после начала операции» , — уточнил военнопленный.

Публикация планов японской «Барбароссы» была приурочена к 73-й годовщине завершения Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками.

9 августа ФСБ рассекретила причастность японского руководства к пыткам пленных во Второй мировой войне. Среди архивных материалов — так называемое Руководство по службе секретной войны, подготовленное исследовательским отделом Генерального штаба Японии и содержавшее основные положения допроса.

Ранее, 8 августа, ФСБ впервые рассекретила архивные материалы, доказывающие подготовку Японии к войне с СССР еще в 1938 году. Так, среди обнародованных документов, в том числе трофейных, представлен приказ № 70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, отданный во время советско-японского военного конфликта в июле-августе того же года у озера Хасан.

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