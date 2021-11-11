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В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет

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В аэропорту Новосибирска более 600 человек ожидают вылета самолета авиакомпании «Россия» FV 5893 в египетский Шарм-эль-Шейх, рейс задерживается более чем на 12 часов. Об этом сообщает в четверг, 11 ноября, РЕН ТВ.

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Согласно расписанию, борт должен был вылететь еще 10 ноября в 21:40 (01:40 мск). Однако, по словам самих туристов, в авиакомпании не информировали их о причинах задержки вылета. Кроме того, пассажирам не обеспечили достойные условия ожидания самолета.

В пресс-службе аэропорта в беседе с изданием «НГС.НОВОСТИ» уточнили, что в настоящий момент идет подготовка воздушного судна. По информации пресс-службы, у самолета были выявлены технические неисправности.

На горячей линии авиакомпании «Россия» также рассказали, что пассажирам была предоставлена возможность расселения в гостиницы. При этом переночевать в отеле смогли только 50 человек, добавляет РЕН ТВ.

Ранее в этот день стало известно, что десятки отдыхающих в Египте туристов из Екатеринбурга более чем на 20 часов оказались задержаны в аэропорте Хургады из-за неисправности авиалайнера. Отмечалось, что самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 09:55 (10:55 мск) 10 ноября. Однако рейс постоянно переносили.

До этого, 10 ноября, сообщалось об отмене рейсов на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Курильском (остров Итуруп, Курильские острова, Сахалинская область) из-за неблагоприятных погодных условий. В тот же день из-за сильного дождя и штормового ветра в Хабаровском крае были задержаны авиарейсы. В частности, оказался задержан рейс Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Чумикан.

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