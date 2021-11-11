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Туристы из России застряли в Хургаде из-за поломки самолета

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Десятки отдыхающих в Египте туристов из Екатеринбурга более чем на 20 часов оказались задержаны в аэропорте Хургады из-за неисправности авиалайнера. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил портал Е1.RU.

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Отмечается, что самолет A320 авиакомпании S7 должен был вылететь в Екатеринбург в 09:55 (10:55 мск) среды, 10 ноября.

«Нам объявили, что самолет сломался. Нас на автобусах увезли в отель, который предоставили», — рассказала порталу российская туристка Оксана.

Она сообщила, что вылет постоянно переносился.

По информации онлайн-табло аэропорта в Екатеринбурге Кольцово, в настоящее время прибытие туристов ожидают в 14:45 (12:45 мск) 11 ноября.

10 ноября сообщалось об отмене рейсов на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Курильском (остров Итуруп, Курильские острова, Сахалинская область) из-за неблагоприятных погодных условий. Отмечалось, что воздушный борт в Курильск должен был вылететь в 00:15 мск. Новая информация о вылете станет известна не ранее 04:00 мск в четверг, 11 ноября.

Также 10 ноября из-за сильного дождя и штормового ветра в Хабаровском крае были задержаны авиарейсы. В частности, оказался задержан рейс Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Чумикан, а также Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Херпучи.

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