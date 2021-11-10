Рейсы между Южно-Сахалинском и Итурупом отменены из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями 10 ноября отменены рейсы на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Курильском (остров Итуруп, Курильские острова, Сахалинская область). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт областного центра.

«Рейсы отменены по метеоусловиям», — заявили в воздушной гавани.

Отмечается, что самолет в Курильск должен был вылететь в 08:15 по местному времени (00:15 мск), однако сначала его задержали на два часа, а затем отменили вовсе. Также в среду воздушное судно должно было вернуться с новыми пассажирами. Новая информация о вылете станет известна не ранее 12:00 (04:00 мск) в четверг, 11 ноября. Кроме того, рейс из Южно-Сахалинска в северный город Сахалина Оху задержан на несколько часов.

По предварительным данным, в гостинице никто из пассажиров не нуждается. Количество ожидающих вылетов не уточняется.

Остальные рейсы выполняются по расписанию.

Ранее в 13 районах Сахалинской области спасатели объявили экстренное предупреждение на 10 ноября из-за сильного дождя и штормового ветра.

В среду в Хабаровском крае из-за неблагоприятных погодных условий были задержаны авиарейсы. В частности, задержан рейс 417 Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре–Чумикан, а также 409 Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре–Херпучи. Кроме того, из-за плохой погоды задержаны вылеты в Николаевск-на-Амуре и в Советскую Гавань, а также в город Оха.