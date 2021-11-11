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Неизвестные испортили домики и плитку на набережной Нижнего Тагила

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В Нижнем Тагиле вандалы испортили оформление недавно открытой после ремонта набережной «Тагильская лагуна-2». Они разрушили детские игровые домики, оборвали два дорожных знака и разрисовали облицовку террасы.

Руководство МУП «Тагилдорстрой» подало заявление в полицию, пишет ТагилСити.Ру со ссылкой на директора компании Игоря Васильева.

«Тагильскую лагуну-2» открыли в конце октября этого года. Городская локация совмещает в себе прогулочно-развлекательные места и спортивные площадки. Дети получили возможность изучать правила дорожного движения, запускать летательные аппараты и учиться управлять транспортными средствами на картодроме.

На проект потратили более 500 млн рублей.

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