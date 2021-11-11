ЕС может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за Белоруссии

Власти Евросоюза (ЕС) рассматривают введение санкций в отношении российской компании «Аэрофлот» из-за ситуации с мигрантами, которая сложилась на польско-белорусской границе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Как передает газета, рестрикции против компании могут ввести в начале декабря в рамках нового санкционного пакета в отношении Белоруссии. Кроме того, под них может попасть и турецкая авиакомпания Turkish Airlines.

По информации издания Politico, пакет санкций будет коснется компаний, ответственных за приток нелегальных мигрантов, а также виновных в нарушениях прав человека в Белоруссии. Сообщается, что в качестве правового основания для введения санкций Евросоюз планирует добавить новую категорию — «торговля людьми». Новый пакет санкций ЕС может объявить совместно с США и Великобританией.

О том, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines участвуют в перевозке мигрантов из Белоруссии в Германию сообщило 8 ноября издание Bild.

До этого, 10 ноября глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что возможные санкции ЕС против Белоруссии из-за ситуации с беженцами на границе с Польшей могут затронуть авиакомпании. В тот же день Польша заявила о почти 600 попытках нелегального перехода границы беженцами.

Правительство Польши 10 ноября направило Белоруссии по дипломатическим и официальным каналам предупреждение о возможном полном закрытии границы.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в понедельник, 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Европейского союза. В ответ на это польские военные применяли слезоточивый газ. Однако уже 9 ноября две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и возвращены на территорию Белоруссии.