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«Игра в кальмара» превзошла «Игру престолов» по просмотрам на YouTube
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«Игра в кальмара» превзошла «Игру престолов» по просмотрам на YouTube

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Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», вышедший на стриминговой платформе Netflix, превзошел хит HBO «Игра престолов» по количеству просмотров связанных с ним роликов на видеохостинге YouTube. Об этом сообщил в четверг телеканал KBS News со ссылкой на отчет компании Beauville, занимающейся анализом данных видеоконтента.

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По информации телеканала, видеоконтент, связанный с «Игрой в кальмара», в общей сложности насчитывает порядка 131 тыс. видеороликов различной продолжительности. Так, официальный трейлер и клипы к сериалу, а также различные видео, снятые фанатами, набрали 17 млрд просмотров на YouTube. При этом количество лайков или комментариев к связанным видео на видеохостинге достигло 533 млн.

При этом сериал «Игра престолов», который считается величайшим хитом HBO, за десять лет собрал на YouTube 420 тыс. видеороликов с общей численностью 16,9 млрд просмотров. Под видео оставлены 233 млн. комментариев и реакций.

«Игра в кальмары» сразу возглавила мировую культуру и чарты стримингового видео, и YouTube не стал исключением, следует из отчета.

Ранее, 9 ноября, режиссер сериала Хван Дон Хек подтвердил его продление на второй сезон. Он добавил, что еще слишком рано говорить о точных сроках и условиях реализации проекта.

17 октября Bloomberg оценил доходы Netflix от выпуска сериала «Игра в кальмара» почти в $900 млн, что является крупной суммой, учитывая, что на все производство авторы потратили только $21,4 млн — около $2,4 млн за эпизод. Кроме того, после выхода сериала акции компании выросли на 7%.

Сериал из Южной Кореи «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса. Он вышел 17 сентября и уже перешел порог в 111 млн просмотров, став самым популярным сериалом платформы за всю ее историю.

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