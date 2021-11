Режиссер сериала «Игра в кальмара» пообещал зрителям второй сезон

Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил его продление на второй сезон. Об этом во вторник, 9 ноября, он сказал AP Entertainment.

«Возвращение кальмара: Хван Дон Хек, режиссер, создатель и сценарист «Игры в кальмара», говорит, что шоу вернется с новыми приключениями Ги Хуна», — говорится в сообщении.

«Я чувствую себя почти так, что вы не оставили нам выбора… Но я вам скажу, что второй сезон действительно будет. Я думаю об этом прямо сейчас. В настоящее время я занимаюсь процессом планирования», — сказал режиссер.

Он добавил, что еще слишком рано говорить о точных сроках и условиях реализации проекта.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy