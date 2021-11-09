Режиссер сериала «Игра в кальмара» пообещал зрителям второй сезон

Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил его продление на второй сезон. Об этом во вторник, 9 ноября, он сказал AP Entertainment.

«Возвращение кальмара: Хван Дон Хек, режиссер, создатель и сценарист «Игры в кальмара», говорит, что шоу вернется с новыми приключениями Ги Хуна», — говорится в сообщении.

«Я чувствую себя почти так, что вы не оставили нам выбора… Но я вам скажу, что второй сезон действительно будет. Я думаю об этом прямо сейчас. В настоящее время я занимаюсь процессом планирования», — сказал режиссер.

Он добавил, что еще слишком рано говорить о точных сроках и условиях реализации проекта.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

26 октября Хван Дон Хек рассказал, что идея «Игры в кальмара» пришла в его голову еще в 2009 году, когда Республика Корея столкнулась в глобальным финансовым кризисом. Он искал финансирование для своего проекта почти 10 лет. Режиссер также признался, что производство шоу было для него таким стрессом, что у него ухудшилось здоровье, и на нервной почве он потерял шесть зубов.

17 октября Bloomberg оценил доходы Netflix от выпуска сериала «Игра в кальмара» почти в $900 млн, что является крупной суммой, учитывая, что на все производство авторы потратили только $21,4 млн — около $2,4 млн за эпизод. Кроме того, после выхода сериала акции компании выросли на 7%.

Сериал из Южной Кореи «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса. Он вышел 17 сентября и уже перешел порог в 111 млн просмотров, став самым популярным сериалом платформы за всю ее историю.