Ярош призвал украинцев готовиться к защите страны

Экс-глава запрещенной в России организации «Правый сектор» и советник главнокомандующего ВС Украины Дмитрий Ярош 10 ноября призвал граждан быть готовыми к защите Украины.

В Facebook он также призвал состав «Украинской добровольческой армии» (экстремистская организация, запрещена в РФ) встать на защиту государства.

«Друзья и подруги, независимо от того, в каких партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй. Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиции опять будут нужны нашей Матери-Украине!... Будьте готовы к защите государства!» — написал Ярош в соцсети.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена тем, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает ухудшаться. Захарова указала, что Киев пытается создать условия для силового решения конфликта в регионе.

Днем ранее журналист, военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в ближайшие пару дней Украина может предпринять попытку захвата Донбасса из акватории Черного моря, где сейчас собираются корабли США.

Ранее в тот же день в Минобороны РФ также высказали мнение, что действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент Черноморский флот РФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США. В министерстве напомнили, что с 30 октября на территории Черного моря находятся американские эсминцы.

9 ноября сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили расположенный в «серой зоне» поселок Старомарьевка и подняли над ним свой флаг. Как уточнила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, украинские военные также вырыли траншеи.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.