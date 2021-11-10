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МИД РФ заявил об обеспокоенности ухудшением ситуации в Донбассе

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Россия обеспокоена тем, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает ухудшаться. Об этом в среду, 10 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

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«У нас вызывает серьезную обеспокоенность ухудшающаяся ситуация на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе», — сказала она.

Захарова указала, что Киев пытается создать условия для силового решения конфликта в регионе.

«Наблюдатели фиксируют десятки единиц бронетехники и артиллерийских орудий за пределами участков отвода, вне выделенных мест хранения и на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения. А это прямо указывает на подготовку Киевом силового решения так называемого освобождения Донбасса», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Днем ранее журналист, военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в ближайшие пару дней Украина может предпринять попытку захвата Донбасса из акватории Черного моря, где сейчас собираются корабли США.

Ранее в тот же день в Минобороны РФ также высказали мнение, что действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент Черноморский флот РФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ВМС США. В министерстве напомнили, что с 30 октября на территории Черного моря находятся американские эсминцы.

9 ноября сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили расположенный в «серой зоне» поселок Старомарьевка и подняли над ним свой флаг. Как уточнила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, украинские военные также вырыли траншеи.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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