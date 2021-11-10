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В Великобритании нашли кассету с неизвестной песней с участием The Beatles

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В Бирмингеме (Великобритания) обнаружили кассету с неизвестной песней с участием гитариста The Beatles Джорджа Харрисона и барабанщика Ринго Старра. Об этом сообщает 10 ноября издание Evening Standard.

Композитор Суреш Джоши записал песню Radhe Shaam вместе с участниками The Beatles в 1968 году. По его словам, ее исполнил певец Аашиш Хан, Харрисон играл на гитаре, а Старр аккомпанировал на барабанах. Но песня так и не вышла, потому что все участники заинтересовались другими проектами.

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Только спустя 53 года, в период карантина COVID-19, Джоши нашел кассету с этой композицией на чердаке своего дома. И сегодня, 10 ноября, эту песню впервые услышала публика в Музее The Beatles в Ливерпуле.

Как отмечается в газете, в интернете эта аудиозапись появится позже.

Ранее, 6 октября, Старр и более ста барабанщиков исполнили кавер песни Come Together. Это стало частью кампании Drum Together нью-йоркской некоммерческой организации WhyHunger.

Она была основана певцом Гарри Чапиным и радиодиджеем Биллом Оресом для сбора средств для голодающих и борьбы с другими мировыми социальными проблемами.

В записи песни также приняли участие Чад Смит, Синди Блэкман, Кенни Аронофф, Либерти Девитто, Мэтт Кэмерон, Макс Вайнберг, Стюарт Коупленд и многие другие.

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