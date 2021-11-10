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В Совфеде назвали наивным решение Ротару не приезжать в российский Крым

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Решение эстрадной певицы Софии Ротару не посещать Крым до его возвращения Украине является наивным. Об этом в среду, 10 ноября, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

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«Всё это свидетельствует об абсолютной наивности творческой и политической элиты Украины. Они не осознают новых международных реалий. Крым по праву и справедливости вернулся в Россию из Украины, где находился по ошибке и исторической несправедливости», — сказал он «РИА Новости».

Сенатор заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

«Если кто-то из украинской элиты нахватал здесь земельных участков и недвижимости и теперь ностальгирует по украинским временам, то пусть лучше откажется от имущества добровольно, потому как Крым стал российским навсегда», — заключил он.

Ранее сестра артистки Аурика заявляла, что они с певицей ждут «возвращения» Крыма Украине, а у Ротару в Крыму есть отель Villa Sofia, который стоит закрытым.

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, в свою очередь, выразил сожаление, что Ротару отказывается признавать российский статус полуострова. Он отметил, что ему жаль, что певица «так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова».

14 октября бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что страна должна разработать план возвращения Крыма и Донбасса с использованием оружия и военных. По его словам, стране необходимо формально закрепить стратегию «деоккупации» указанных территорий.

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в ответ на это отметила, что украинским политикам необходимо подумать о разных народах, которые живут на полуострове, — все они на референдуме сами приняли решение воссоединиться с Россией. По ее словам, политикам стоит ознакомиться с Конституцией России и Уголовным кодексом.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда. Кроме того, украинские власти проводят с 2014 года военную операцию в Донбассе, жители которого отказались признавать итоги госпереворота, обвиняя при этом в сложившейся ситуации Россию. В РФ подчеркивали, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта.

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