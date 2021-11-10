В Крыму прокомментировали слова Ротару о принадлежности полуострова

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук в среду, 10 ноября, выразил сожаление, что эстрадная певица София Ротару отказывается признавать российский статус полуострова.

Так политик прокомментировал слова сестры Ротару Аурики о том, что они с певицей ждут, когда Крым снова станет украинским.

«Очень жаль, что София Михайловна так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова, несмотря на то что ей в свое время присвоили звание почетного крымчанина и она получила другие крымские награды. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма», — приводят «РИА Новости» слова Форманчука.

По его словам, крымчане искренне любили Ротару и ее творчество.

«Я не сомневаюсь, что она также любила Крым и хорошо относилась к нему, но при нынешних политических реалиях выяснилось, что она любит не российский Крым, а украинский. Это ее право, нам остается только лишь сожалеть об этом», — заключил глава Общественной палаты республики.

14 октября бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что страна должна разработать план возвращения Крыма и Донбасса с использованием оружия и военных. По его словам, стране необходимо формально закрепить стратегию «деоккупации» указанных территорий.

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в ответ на это отметила, что украинским политикам необходимо подумать о разных народах, которые живут на полуострове, — все они на референдуме сами приняли решение воссоединиться с Россией. По ее словам, политикам стоит ознакомиться с Конституцией России и Уголовным кодексом.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда. Кроме того, украинские власти проводят с 2014 года военную операцию в Донбассе, жители которого отказались признавать итоги госпереворота, обвиняя при этом в сложившейся ситуации Россию. В РФ подчеркивали, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта.