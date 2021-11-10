Прямой эфир
Мир
В Польше призвали заблокировать полеты в Белоруссию из стран Ближнего Востока
Общество
В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра
Наука
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от космического мусора
Мир
В Минобороны указали на рост активности авиации НАТО у границ РФ за сутки
Мир
США возродили в Европе подразделение времен холодной войны
Мир
Премьер Швеции подал прошение об отставке
Армия
Армия России до конца года получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2
Мир
Белоруссия усилила состав дежурных сил ПВО на западе и северо-западе
Туризм
В МИДе заявили о возможном продлении срока пребывания иностранцев в РФ
Мир
Суд ЕС поддержал решение оштрафовать Google на €2,4 млрд
Сюжет:

«Молдовагаз» назвал цену на газ для Кишинева в декабре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена на поставляемый «Газпромом» газ для Молдавии в декабре может понизиться до $430 за тыс. куб. м с $450 в ноябре. Об этом заявил в среду, 10 ноября, на пресс-конференции в Кишиневе глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза

Он отметил, что тарифы могут снизиться только в следующем году.

«Мы надеемся, что следующий год будет более позитивным и, соответственно, у нас появятся необходимые предпосылки. Мы не будем ждать и свяжемся с [Национальным агентством по регулированию энергетики] (НАРЭ), как только сможем снизить тарифы. Конечно, мы никогда не стремились удерживать высокие тарифы», — приводит слова Чебана портал Noi.md.

Однако глава «Молдовагаз» добавил, что новые тарифы не включают повышенные расходы на газоснабжение, транспортировку голубого топлива или другие тарифы.

Накануне сообщалось, что новый тариф на природный газ в Республике Молдова для конечных потребителей вырос в два раза. Тогда отмечалось, что в тариф включили расходы на транспортировку, дистрибуцию и поставку.

Тарифы на газ повысились из-за роста закупочных цен в рамках подписанного контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом». Указывалось, что, согласно расчетам молдавского холдинга, закупочная на газ составляет около $430, или 7699 леев за 1 тыс. кубометров. В тарифах учли курс доллара США: 17,9 лея за $1.

5 ноября «Молдовагаз» запросил у НАРЭ разрешение на двукратный рост внутренних тарифов на покупаемое у «Газпрома» голубое топливо.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Республику Молдова по новому контракту с российским газовым холдингом. Молдавский президент Майя Санду сообщала, что страна довольна продлением контракта. Она подчеркнула, что газовый кризис в государстве закончился с подписанием соглашения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021