«Молдовагаз» назвал цену на газ для Кишинева в декабре

Цена на поставляемый «Газпромом» газ для Молдавии в декабре может понизиться до $430 за тыс. куб. м с $450 в ноябре. Об этом заявил в среду, 10 ноября, на пресс-конференции в Кишиневе глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Он отметил, что тарифы могут снизиться только в следующем году.

«Мы надеемся, что следующий год будет более позитивным и, соответственно, у нас появятся необходимые предпосылки. Мы не будем ждать и свяжемся с [Национальным агентством по регулированию энергетики] (НАРЭ), как только сможем снизить тарифы. Конечно, мы никогда не стремились удерживать высокие тарифы», — приводит слова Чебана портал Noi.md.

Однако глава «Молдовагаз» добавил, что новые тарифы не включают повышенные расходы на газоснабжение, транспортировку голубого топлива или другие тарифы.

Накануне сообщалось, что новый тариф на природный газ в Республике Молдова для конечных потребителей вырос в два раза. Тогда отмечалось, что в тариф включили расходы на транспортировку, дистрибуцию и поставку.

Тарифы на газ повысились из-за роста закупочных цен в рамках подписанного контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом». Указывалось, что, согласно расчетам молдавского холдинга, закупочная на газ составляет около $430, или 7699 леев за 1 тыс. кубометров. В тарифах учли курс доллара США: 17,9 лея за $1.

5 ноября «Молдовагаз» запросил у НАРЭ разрешение на двукратный рост внутренних тарифов на покупаемое у «Газпрома» голубое топливо.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Республику Молдова по новому контракту с российским газовым холдингом. Молдавский президент Майя Санду сообщала, что страна довольна продлением контракта. Она подчеркнула, что газовый кризис в государстве закончился с подписанием соглашения.