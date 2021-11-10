Песков оценил вероятность встречи Путина и Байдена в начале 2022 года

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, возможно, состоится в начале следующего года, однако реальной договоренности пока нет. Об этом 10 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно все возможно, реальных договоренностей пока нет. Как только они будут, мы сообщим», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее в этот день «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что лидеры могут провести очные переговоры в начале 2022 года. Отмечалось, что до конца текущего года планируется беседа в онлайн-формате, а затем личная очная встреча в начале следующего.

9 ноября Песков заявил, что встреча президентов России и США необходима, сторонам нужно продолжать общение.Однако, по его словам, четких сроков встречи лидеров двух стран пока нет.

20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года находится под вопросом. Она также добавила, что американский лидер вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласия, и различия.

Первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня текущего года в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере, добавив, что стороны оценят ход реализации достигнутых договоренностей через полгода. В то время как Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).