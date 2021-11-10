Прямой эфир
Общество
В Кремле исключили продление системы QR-кодов после пандемии
Политика
Песков оценил вероятность встречи Путина и Байдена в начале 2022 года
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решений об обязательной вакцинации от COVID-19
Мир
Лавров заявил о недружественных шагах НАТО в отношении России и Белоруссии
Мир
В Кремле выразили озабоченность ситуацией на польско-белорусской границе
Общество
Мурашко отметил быстрое распространение последней волны COVID-19
Мир
В МИД Белоруссии объяснили перенос доклада ИКАО по самолету Ryanair
Общество
Иммунолог объяснил причины скачков уровня антител к COVID-19
Общество
Мурашко рассказал об изучении испытаний вакцин от COVID-19 для подростков
Общество
В России за сутки выявили 38 058 новых случаев COVID-19

Песков оценил вероятность встречи Путина и Байдена в начале 2022 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, возможно, состоится в начале следующего года, однако реальной договоренности пока нет. Об этом 10 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

С чувством тактики: о чем Россия и США договорились в Женеве
Следующая встреча по стратегической стабильности запланирована на сентябрь

«Действительно все возможно, реальных договоренностей пока нет. Как только они будут, мы сообщим», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее в этот день «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что лидеры могут провести очные переговоры в начале 2022 года. Отмечалось, что до конца текущего года планируется беседа в онлайн-формате, а затем личная очная встреча в начале следующего.

9 ноября Песков заявил, что встреча президентов России и США необходима, сторонам нужно продолжать общение.Однако, по его словам, четких сроков встречи лидеров двух стран пока нет.

20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года находится под вопросом. Она также добавила, что американский лидер вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласия, и различия.

Первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня текущего года в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере, добавив, что стороны оценят ход реализации достигнутых договоренностей через полгода. В то время как Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021