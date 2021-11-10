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У бывшей вокалистки «Ленинграда» похитили арсенал оружия

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Из дома экс-вокалистки группы «Ленинград» Светланы Колибабы (Петровой) в подмосковной Истре похитили коллекцию огнестрельного оружия. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По словам собеседника телеканала, в руках злоумышленников оказались ружье Fabarm S.A.T., два американских Remington, итальянское ружье Benelli, а также российские ружья «Вепрь» и «Сайга».

Источник отметил, что Петрова часто проводит время на стрельбище, ее супруг также увлекается оружием. При этом по словам собеседника, именно мужа певицы подозревают в похищении арсенала, так как ключи от сейфа были только у Светланы и ее супруга. Кроме того, известно, что между парой несколько месяцев назад произошел разлад, после чего артистка уехала из дома.

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