У бывшей вокалистки «Ленинграда» похитили арсенал оружия

Из дома экс-вокалистки группы «Ленинград» Светланы Колибабы (Петровой) в подмосковной Истре похитили коллекцию огнестрельного оружия. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, в руках злоумышленников оказались ружье Fabarm S.A.T., два американских Remington, итальянское ружье Benelli, а также российские ружья «Вепрь» и «Сайга».

Источник отметил, что Петрова часто проводит время на стрельбище, ее супруг также увлекается оружием. При этом по словам собеседника, именно мужа певицы подозревают в похищении арсенала, так как ключи от сейфа были только у Светланы и ее супруга. Кроме того, известно, что между парой несколько месяцев назад произошел разлад, после чего артистка уехала из дома.