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Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м

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Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м. Об этом в среду, 10 ноября, свидетельствуют данные торгов.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа, добавил он, опровергнув предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

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