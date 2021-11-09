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Полицейские задержали депутата саратовской облдумы от КПРФ

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Сотрудники полиции во вторник, 9 ноября, задержали депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сам Бондаренко рассказал на своей странице в Facebook.

«Только что около здания Саратовской областной думы меня задержала полиция в составе четырех сотрудников, которые под какими-то надуманными предлогами заявили, что я буду доставлен в суд за нарушение российского законодательства», — отметил депутат.

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При этом, по словам Бондаренко, действия полицейских носят незаконный характер.

В беседе с РЕН ТВ депутат уточнил, что причина задержания ему не известна. Однако он заявил, что речь идет об административном нарушении двухмесячной давности.

Вместе с тем в нескольких Telegram-каналах появились сообщения о том, что задержание Бондаренко может быть связано с дебошем, который устроил парламентарий на избирательном участке № 64 в Саратове в единый день голосования 17 сентября.

Об инциденте в тот же день рассказала депутат облдумы Юлия Литневская. Она сообщила, что Бондаренко устроил провокацию, которая привела к вызову скорой помощи председателю участка. Литневская также обратила внимание на то, что депутат требовал документы с персональными данными, давил на председателя, кричал, а также фотографировал персональные данные.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в свою очередь спустя день раскритиковала поведение депутата, задавшись вопросом, действительно ли это законодатель. По ее словам, все всё видят, всё понимают, передает «Газета.Ru».

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