Прошла ночная акция протеста в поддержку Саакашвили в Тбилиси

Сторонники Саакашвили всю ночь провели у Дома правительства в Тбилиси. На месте дежурила полиция, обошлось без задержаний. Толпа требовала перевести политика в гражданскую клинику, передает телеканал «Известия». Сейчас Саакашвили находится в тюремной больнице. После госпитализации политик заявил, что его избили врачи режимного медучреждения. При этом в больницу экс-президент Грузии попал из-за голодовки. Политик отказывается от приема пищи со дня своего задержания. Экс-президента Грузии взяли под стражу в Тбилиси 1 октября, незадолго до муниципальных выборов. Против бывшего грузинского лидера на родине возбуждено четыре уголовных дела.

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