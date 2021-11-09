Захарова объяснила отказ России от участия во встрече в «нормандском формате»

Россия не намерена участвовать в «пустом постановочном мероприятии». Об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «торможении» Россией подготовки встречи «нормандского формата».

Захарова посоветовала участникам формата наполнить его смыслом. По ее словам, надо выполнить то, о чем ранее договаривались стороны в ходе саммитов, написала она в своем Telegram-канале.

Как полагают в МИД России, тогда «появится повод обсудить и новую встречу».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к переговорам в нормандском формате. По его словам, для их продолжения нужно заранее подготовить совместный документ.

Ранее в этот день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что встреча глав министерств иностранных стран «нормандской четверки» 11 ноября не состоится. Дата встречи не определена, хотя глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предлагал провести такую встречу именно 11 ноября.

7 ноября Захарова заявила, что Германия и Франция не дали ответа на предложение России обсудить итоговый документ перед встречей в «нормандском формате». В этот же день пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что продолжение работы «нормандского формата» по Донбассу находится под большим вопросом.

В октябре Песков заявил, что для встречи в «нормандском формате» необходима подготовка фундамента. Он обратил внимание, что на Украине в настоящее время внедряют законопроект о переходном периоде, предполагающий выход Киева из минских договоренностей.

Песков добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, хотя это не соответствует действительности.

14 октября Лавров рассказал о перспективах «нормандского формата». По мнению главы МИД РФ, они зависят от выполнения Киевом Минских соглашений.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.