Прямой эфир
Происшествия
Спасатели эвакуировали девять моряков с севшего на мель в Приморье судна
Общество
Росавиация утвердила список субсидируемых региональных рейсов на 2022 год
Мир
В Турции назвали действия США в Черном море попыткой устроить шоу
Мир
Мигранты двинулись вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши
Общество
QR-коды введут для посещения общепита в Новосибирской области
Экономика
Стоимость биткоина обновила исторический максимум $68 тыс.
Спорт
Овечкин занял четвертое место по количеству голов за карьеру в НХЛ
Интернет
Брокерская компания Robinhood сообщила об утечке данных 5 млн клиентов
Наука
Космический корабль Crew Dragon Endeavour приводнился у берегов Флориды
Политика
В России появятся цифровые проекты для социальной помощи гражданам

Захарова объяснила отказ России от участия во встрече в «нормандском формате»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не намерена участвовать в «пустом постановочном мероприятии». Об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «торможении» Россией подготовки встречи «нормандского формата».

Преступление без наказания: как захват Старомарьевки изменил Донбасс
«Известия» пообщались с жителями и военными после захода ВФУ в «серую» зону

Захарова посоветовала участникам формата наполнить его смыслом. По ее словам, надо выполнить то, о чем ранее договаривались стороны в ходе саммитов, написала она в своем Telegram-канале.

Как полагают в МИД России, тогда «появится повод обсудить и новую встречу».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к переговорам в нормандском формате. По его словам, для их продолжения нужно заранее подготовить совместный документ.

Ранее в этот день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что встреча глав министерств иностранных стран «нормандской четверки» 11 ноября не состоится. Дата встречи не определена, хотя глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предлагал провести такую встречу именно 11 ноября.

7 ноября Захарова заявила, что Германия и Франция не дали ответа на предложение России обсудить итоговый документ перед встречей в «нормандском формате». В этот же день пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что продолжение работы «нормандского формата» по Донбассу находится под большим вопросом.

В октябре Песков заявил, что для встречи в «нормандском формате» необходима подготовка фундамента. Он обратил внимание, что на Украине в настоящее время внедряют законопроект о переходном периоде, предполагающий выход Киева из минских договоренностей.

Песков добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, хотя это не соответствует действительности.

14 октября Лавров рассказал о перспективах «нормандского формата». По мнению главы МИД РФ, они зависят от выполнения Киевом Минских соглашений.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021