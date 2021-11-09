Вертолет МЧС России вылетел к севшему на мель контейнеровозу

Для оказания помощи экипажу севшего на мель у берегов Находки и получившего серьезные повреждения контейнеровоза Rise Shine вылетел вертолет МИ-8 МЧС России с четырьмя спасателями на борту. Об этом сообщает во вторник, 9 ноября, пресс-служба главного управления ведомства по Приморскому краю.

Кроме того, в направлении залива Восток в Японском море из порта Владивосток следует спасательное судно «Лазурит». В залив также направлены 16 спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда (ПСО) и три единицы техники.

Ранее во вторник губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил спасти людей с севшего на мель судна. Он также заявил, что необходимо разработать план спасательной операции по демонтажу контейнеров и установке боновых ограждений.

В тот же день капитан севшего на мель в Японском море контейнеровоза Rise Shine сообщил, что есть угроза жизни членам экипажа.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. В частности, следователи проверяют исполнение требований законодательства о безопасности мореплавания. По результатам проверки «будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов».

Между тем, как рассказал «Известиям» местный житель, по всему побережью в районе севшего на мель контейнеровоза ощущается запах мазута.

Сигнал о бедствии поступил накануне в 06:02 (23:02 мск). Сообщалось, что контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился пополам. На помощь контейнеровозу должен пойти из Владивостока спасатель «Лазурит».

По данным прокуратуры, среди 14 членов экипажа граждан Российской Федерации нет. По информации из открытых источников, Rise Shine ходит под флагом Панамы. Судно способно развивать максимальную скорость 11,3 узла.