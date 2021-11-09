Губернатор Приморья поручил спасти людей с севшего на мель контейнеровоза

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил спасти людей с севшего на мель у берегов Находки и получившего серьезные повреждения контейнеровоза Rise Shine.

«Мы [губернатор и соответствующие службы] скоро выдвинемся туда, надо на берегу организовать всю работу, чтобы там боновые (плавучие. — Ред.) ограждения находились, соответствующие службы. Как только утихнет шторм <…> [необходимо] сделать опоясовку боновыми заграждениями и в первую очередь спасти людей», — заявил губернатор Приморья во вторник, 9 ноября.

По словам Кожемяко, следует разработать план спасательной операции по демонтажу контейнеров, чтобы понять, насколько они опасны для экипажа и окружающей среды.

Губернатор уточнил, что опасных грузов на борту контейнеровоза нет. На судне образовалась трещина по четвертому контуру контейнеров, сказал он.

Ранее во вторник капитан севшего на мель в Японском море контейнеровоза Rise Shine сообщил, что есть угроза жизни членам экипажа. На место происшествия из города Находка выдвинулись спасатели находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона.

Дальневосточной транспортной прокуратурой по факту случившегося проводится проверка. В частности, проверяется исполнение требований законодательства о безопасности мореплавания. Сообщается также, по результатам проверки «будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов».

Между тем, как рассказал «Известиям» местный житель, по всему побережью в районе севшего на мель контейнеровоза ощущается запах мазута.

Сигнал о бедствии поступил накануне в 06:02 (23:02 мск). Сообщалось, что контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился пополам. На помощь контейнеровозу должен пойти из Владивостока спасатель «Лазурит».

По данным прокуратуры, среди 14 членов экипажа граждан Российской Федерации нет. По информации из открытых источников, Rise Shine ходит под флагом Панамы. Судно способно развивать максимальную скорость 11,3 узла.