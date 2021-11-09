Прямой эфир
Общество
На севшем на мель контейнеровозе сообщили об угрозе жизни экипажу
Экономика
Биткоин впервые превысил отметку в $67 тыс. и достиг нового максимума
Мир
Саакашвили заявил о своем избиении после госпитализации в тюремную больницу
Наука
Космический корабль Crew Dragon Endeavour приводнился у берегов Флориды
Мир
Киркоров не смог вылететь из Дубая из-за отсутствия теста на COVID-19
Мир
Байден сообщил о выполненном обещании Путину о борьбе с хакерами
Авто
В шиномонтажах Москвы рассказали об очередях на смену резины на зимнюю
Общество
Городские службы заявили о готовности к ухудшению погоды в Москве
Мир
Захарова напомнила Польше о правах человека из-за насилия над мигрантами
Туризм
Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

Губернатор Приморья поручил спасти людей с севшего на мель контейнеровоза

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил спасти людей с севшего на мель у берегов Находки и получившего серьезные повреждения контейнеровоза Rise Shine.

«Мы [губернатор и соответствующие службы] скоро выдвинемся туда, надо на берегу организовать всю работу, чтобы там боновые (плавучие. — Ред.) ограждения находились, соответствующие службы. Как только утихнет шторм <…> [необходимо] сделать опоясовку боновыми заграждениями и в первую очередь спасти людей», — заявил губернатор Приморья во вторник, 9 ноября.

По словам Кожемяко, следует разработать план спасательной операции по демонтажу контейнеров, чтобы понять, насколько они опасны для экипажа и окружающей среды.

Губернатор уточнил, что опасных грузов на борту контейнеровоза нет. На судне образовалась трещина по четвертому контуру контейнеров, сказал он.

В открытом споре: в РФ предложили запретить рейдовую перевалку грузов
Однако большинство российских портов не приспособлены для загрузки крупных судов, говорят эксперты

Ранее во вторник капитан севшего на мель в Японском море контейнеровоза Rise Shine сообщил, что есть угроза жизни членам экипажа. На место происшествия из города Находка выдвинулись спасатели находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона.

Дальневосточной транспортной прокуратурой по факту случившегося проводится проверка. В частности, проверяется исполнение требований законодательства о безопасности мореплавания. Сообщается также, по результатам проверки «будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов».

Между тем, как рассказал «Известиям» местный житель, по всему побережью в районе севшего на мель контейнеровоза ощущается запах мазута.

Сигнал о бедствии поступил накануне в 06:02 (23:02 мск). Сообщалось, что контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился пополам. На помощь контейнеровозу должен пойти из Владивостока спасатель «Лазурит».

По данным прокуратуры, среди 14 членов экипажа граждан Российской Федерации нет. По информации из открытых источников, Rise Shine ходит под флагом Панамы. Судно способно развивать максимальную скорость 11,3 узла.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021