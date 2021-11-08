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МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в Москве

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МЧС предупредило о заморозках и гололедице в Москве. Ожидается мокрый снег, порывы ветра могут достигать 17 м/с. Погода в столице заметно ухудшится вечером в понедельник, сообщает телеканал «Известия». Ночью температура воздуха опустится до 0 °С. Водителей просят соблюдать скоростной режим на дорогах. Пешеходам рекомендуют не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями. 9 ноября температура в столице продолжит понижаться.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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