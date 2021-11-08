В Минпросвещения предложили приравнять атаки на школы к терроризму

Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская 8 ноября предложила приравнять нападения на школы к террористическим действиям.

«На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту», — сказала она на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совете Федерации.

За первое полугодие 2021 года в России было предотвращено 18 терактов — такими данными 3 сентября поделился глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

20 августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала ведомства, в частности МЧС, МВД и Росгвардию, обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ.

Она отметила, что в России на 41% увеличилось количество образовательных организаций, имеющих физическую охрану, кроме того, число организаций, оборудованных кнопками тревожной сигнализации, увеличилось на 33,5%, и еще на 22% выросло количество оснащенных системами видеонаблюдения.

12 августа сообщалось, что в Казани в 79 школах, лицеях и гимназиях установят усиленную систему контроля и управления доступом. Она подразумевает подключение программно-аппаратных технических средств для ограничения и регистрации входа-выхода людей через точки доступа.

Внедрение соответствующей системы в образовательных учреждениях Татарстана проводят после того, как 11 мая в Казани было совершено нападение на гимназию. Пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.