Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Жителя Иркутска задержали за продажу поддельных COVID-сертификатов
Мир
Японскому принцу показывали секретный фильм о создании биооружия в стране
Мир
В Крыму призвали Зеленского перестать «рычать» на жителей полуострова
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 20 августа
Мир
Климкин назвал единственный способ «остановить» Россию
Мир
Bild узнал о вывозе Германией пива из Афганистана раньше людей
Армия
Разработчик рассказал о проекте самолета-носителя дронов на базе Ил-76
Мир
Производители «КовиВака» подали заявку на его одобрение в Южной Корее
Общество
Московские МФЦ снова заработали без предварительной записи

Голикова призвала обратить внимание на антитеррористическую безопасность школ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала ведомства, в частности МЧС, МВД и Росгвардию, обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ. Об этом рассказали в ее секретариате в пятницу, 20 августа.

Источник знаний: как избежать поборов в школах
Деньги на ремонт и новую мебель образовательные учреждения получают от государства

Уточняется, что Голикова перед началом нового учебного года провела ежегодное совещание с федеральными министерствами и регионами. Вице-премьер назвала первоочередной задачей начать учебный год без риска для здоровья и жизни всех участников образовательного процесса.

Причем, по ее словам, речь идет не только о мерах против распространения коронавируса, но и соблюдении в образовательных организациях требований комплексной безопасности, в том числе пожарную и антитеррористическую.

«На сегодняшний день 95% образовательных организаций (свыше 83 тыс.) в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям», — говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Профильные ведомства, как отмечается, проводят комиссионные обследования образовательных организаций страны. В ходе мероприятий проводится оценка в том числе степени противокриминальной защищенности объектов образования.

По данным МВД, в России на 41% увеличилось количество образовательных организаций, имеющих физическую охрану, кроме того число организаций, оборудованных кнопками тревожной сигнализации увеличилось на 33,5% и еще на 22% выросло количество оснащенных системами видеонаблюдения. Также на 9,7% выросло число образовательных организаций, оснащенных системами контроля доступа.

В ходе совещания Голикова, как отмечается, отдельно заслушала представителей российских регионов, где в результате пожаров или подтоплений учебный год не начнется 1 сентября. Вице-премьер поручила главам данных субъектов обеспечить детям из этих школ и детских садов начало учебного года в других организациях. Данный вопрос Голикова будет контролировать лично, подчеркнули в ее секретариате.

Также Голикова обратила внимание на организацию горячего питания учеников начальных классов. Выполнение предписаний Роспотребнадзора при подготовке школьных пищеблоков она поручила контролировать руководителям регионов. Согласно данным Роспотребнадзора, 184 школы в 9 регионах или менее 0,5% всех школ страны на данный момент не отвечают необходимым требованиям.

Кроме того, Голикова поручила губернаторам взять под личный контроль обеспечение деятельности образовательных организаций в соответствии с требованиями соблюдения правил организованной перевозки детей в условиях пандемии.

12 августа сообщалось, что в Казани в 79 школах, лицеях и гимназиях установят усиленную систему контроля и управления доступом. Усиленная система контроля и управления доступом подразумевает подключение программно-аппаратных технических средств для ограничения и регистрации входа-выхода людей через точки доступа.

Внедрение соответствующей системы в образовательных учреждениях Татарстана проводят после того, как 11 мая в Казани было совершено нападение на гимназию. Бывший выпускник образовательного учреждения 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Жертвами нападения стали двое педагогов и семеро детей. Пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021