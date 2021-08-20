Голикова призвала обратить внимание на антитеррористическую безопасность школ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала ведомства, в частности МЧС, МВД и Росгвардию, обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ. Об этом рассказали в ее секретариате в пятницу, 20 августа.

Уточняется, что Голикова перед началом нового учебного года провела ежегодное совещание с федеральными министерствами и регионами. Вице-премьер назвала первоочередной задачей начать учебный год без риска для здоровья и жизни всех участников образовательного процесса.

Причем, по ее словам, речь идет не только о мерах против распространения коронавируса, но и соблюдении в образовательных организациях требований комплексной безопасности, в том числе пожарную и антитеррористическую.

«На сегодняшний день 95% образовательных организаций (свыше 83 тыс.) в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям», — говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Профильные ведомства, как отмечается, проводят комиссионные обследования образовательных организаций страны. В ходе мероприятий проводится оценка в том числе степени противокриминальной защищенности объектов образования.

По данным МВД, в России на 41% увеличилось количество образовательных организаций, имеющих физическую охрану, кроме того число организаций, оборудованных кнопками тревожной сигнализации увеличилось на 33,5% и еще на 22% выросло количество оснащенных системами видеонаблюдения. Также на 9,7% выросло число образовательных организаций, оснащенных системами контроля доступа.

В ходе совещания Голикова, как отмечается, отдельно заслушала представителей российских регионов, где в результате пожаров или подтоплений учебный год не начнется 1 сентября. Вице-премьер поручила главам данных субъектов обеспечить детям из этих школ и детских садов начало учебного года в других организациях. Данный вопрос Голикова будет контролировать лично, подчеркнули в ее секретариате.

Также Голикова обратила внимание на организацию горячего питания учеников начальных классов. Выполнение предписаний Роспотребнадзора при подготовке школьных пищеблоков она поручила контролировать руководителям регионов. Согласно данным Роспотребнадзора, 184 школы в 9 регионах или менее 0,5% всех школ страны на данный момент не отвечают необходимым требованиям.

Кроме того, Голикова поручила губернаторам взять под личный контроль обеспечение деятельности образовательных организаций в соответствии с требованиями соблюдения правил организованной перевозки детей в условиях пандемии.

12 августа сообщалось, что в Казани в 79 школах, лицеях и гимназиях установят усиленную систему контроля и управления доступом. Усиленная система контроля и управления доступом подразумевает подключение программно-аппаратных технических средств для ограничения и регистрации входа-выхода людей через точки доступа.

Внедрение соответствующей системы в образовательных учреждениях Татарстана проводят после того, как 11 мая в Казани было совершено нападение на гимназию. Бывший выпускник образовательного учреждения 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Жертвами нападения стали двое педагогов и семеро детей. Пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.