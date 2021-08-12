Пропускную систему введут в 79 школах Казани

В Казани в 79 школах, лицеях и гимназиях установят усиленную систему контроля и управления доступом. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, на оборудование учебных заведений готовы потратить 6,7 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета, пишет InKazan.ru.

Усиленная система контроля и управления доступом подразумевает подключение программно-аппаратных технических средств для ограничения и регистрации входа-выхода людей через точки доступа.

11 мая в Казани было совершено нападение на гимназию. Бывший выпускник образовательного учреждения 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Жертвами нападения стали двое педагогов и семеро детей. Пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

8 июля был арестован гендиректор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов. Он стал фигурантом уголовного дела из-за того, что в день атаки на школу в учебном заведении не сработал магнитный замок на двери и вооруженный подросток смог проникнуть в здание.