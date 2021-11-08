Директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе визита в Москву подтвердил важность выполнения минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса (особый порядок самоуправления в отдельных районах). Об этом заявил в понедельник, 8 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр уточнил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне этого года, и в результате недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и самого Бернса в Москву — и Байден, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.

Министр призвал Вашингтон объяснить украинскому руководству, что необходимость соблюдения Минских договоренностей соответствует позиции США и ее надо уважать.

Это, по словам Лаврова, существенно ускорило бы решение украинского кризиса.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что представители «нормандской четверки» на предложение Москвы перед встречей обсудить итоговый документ не отвечают. Она добавила, что западные коллеги постоянно побуждают российскую сторону, отмечая, что РФ якобы не готова.

В тот же день пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров указал, что продолжение работы нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом.

До этого, 31 октября, Лавров заявил, что российский МИД передал коллегам по нормандскому формату — Германии, Украине и Франции — предложения о темах предстоящей встречи. Российская сторона ожидает ответа от зарубежных коллег, подчеркнул министр.

Однако 26 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Нуланд в ходе визита в Москву не обсуждала вопрос предоставления Киевом особого статуса Донбассу.

Закон об особом статусе Донбасса был принят при президенте Петре Порошенко в 2014 году. Он предусматривает введение особого статуса управления на этой территории. В 2017 году Верховная рада Украины продлила действие закона еще на год, а затем — еще один раз.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.