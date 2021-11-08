Зеленский обвинил СССР в «неправильном» освобождении Киева от нацистов

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал СССР за «неправильное», по его мнению, освобождение Киева от войск нацистской Германии в 1943 году. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Как полагает украинский лидер, желание властей СССР освободить столицу УССР к годовщине Октябрьской революции было жесткой прихотью.

Операция армии СССР по освобождению Киева показала безграничное равнодушие «великих» руководителей и безграничный подвиг великих бойцов, подчеркнул Зеленский.

«Жизнь человека — наивысшая ценность для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек — просто горючее. А если речь идет не об одном, а о 500 тысячах жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек?» — написал он.

В подтверждение своих слов президент Украины привел данные, что в битве за Днепр указаны 417 тыс. погибших. Но по данным историков, число погибших достигает почти 1 млн человек. В боях за Киев пало до 240 тыс. солдат и офицеров, отметил он.

Операция по освобождению Киева началась 1 ноября, утром 6 ноября столица Украинской республики была взята под контроль 1-го Украинского фронта и 1-й отдельной чехословацкой бригады. Форсирование Днепра началось во второй половине 1943 года и завершилось в декабре.

В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страну от нацистов освободила антигитлеровская коалиция. Он не упомянул, что Украинскую ССР от оккупации гитлеровцами освободила Красная армия Советского Союза.

20 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил называть Великую Отечественную войну советско-немецкой. Терминология предложена в словаре названий и терминов, разработанном аппаратом СНБО.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала это «кощунственными высказываниями, предающими память и героизм предков». По ее мнению, такие заявления украинских властей требуют от россиян осознанности и эффективного противодействия любым попыткам фальсификации истории.

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками.

До 2015 года на Украине 9 мая официально отмечали День Победы в Великой Отечественной войне, однако в апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла закон «Про увековечение победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов». Теперь в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.