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Спорт
Путин поздравил боксера Петровского с победой на чемпионате мира

Путин поздравил боксера Петровского с победой на чемпионате мира

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Президент России Владимир Путин поздравил российского спортсмена Марка Петровского, завоевавшего титул чемпиона мира по боксу на турнире в Белграде. Телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Марк Вячеславович! Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира — 2021. Вы отлично прошли всю турнирную дистанцию, были сильнее опытных и титулованных соперников», — отмечается в заявлении.

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Путин обратил внимание на то, что в финальном поединке Петровский проявил высокие бойцовские качества, характер и решительный настрой, которые помогли ему одержать красивую и уверенную победу.

Глава государства также пожелал россиянину крепкого здоровья и новых спортивных успехов.

На чемпионате мира Петровский выступил в весовой категории свыше 92 кг. В финале 5 ноября он победил представителя Армении Давита Чалояна, завоевав золотую медаль.

После победы спортсмен заявил, что безумно рад результату поединка. Он отметил, что ему особенно приятно принести золотую медаль, так как в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Александр Поветкин.

Боксер-профессионал Александр Котлобай 7 ноября указал, что Петровский показал настоящую волю к победе и тщательно подготовился к соревнованиям. По его словам, прошедший поединок был по-настоящему интересным и зрелищным.

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